Cagliari | ufficiale la rescissione con Farias

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Diegonon è più un giocatore del: la società rossoblù ha comunicato l’ufficialità attraverso un comunicato IlCalcio attraverso un comunicato apparso sul sitodel club ha rescisso il contratto con l’attaccante Diego. Il comunicato: «IlCalcio comunica la risoluzione consensuale del contratto di Diego: dal suo arrivo in Sardegna, nell’estate 2014, il calciatore ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti. Il Club gli augura un buon proseguimento di carriera» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Diego Farias non è più un giocatore del Cagliari: la società rossoblù ha comunicato l'ufficialità attraverso un comunicato. Il Cagliari Calcio attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club ha rescisso il contratto con l'attaccante Diego Farias. Il comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto di Diego Farias: dal suo arrivo in Sardegna, nell'estate 2014, il calciatore ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti. Il Club gli augura un buon proseguimento di carriera". Una notizia nell'aria da qualche tempo è diventata ufficiale: Diego Farias non è più un giocatore del Cagliari. Il club rossoblu ha comunicato sui propri canali ufficiali la rescissione consensuale del contratto. (ANSA) – CAGLIARI, 02 DIC – Diego Farias e il Cagliari si separano. Ma questa volta per sempre: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe legato il fantasista brasiliano alla società.