Arte | Un presepe a soggetto rinascimentale nella Cappella Sistina

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Da oggi 2 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio nello straordinario scenario dellaappare undi stile ee Raffaelliano. Finanziato interamente dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus è stato concepito nel 2020 come omaggio a Raffaello Sanzio nel 500esimo anniversario dalla sua scomparsa. Finalmente oggi dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19 è visibile al pubblico. Un progetto che si discosta dai tradizionali presepi per le citazioni artistiche relative anche a Dante e Caravaggio, per celebrare, nel 2021, e i 700 anni dalla morte del poeta della Divina Commedia e anche il 450esimo anniversario della nascita del grande pittore. La famiglia Sacchetti e laL’opera è dedicata alla memoria di ...

C'è Caravaggio, intento a dipingere, affiancato da un Raffaello assorto mentre completa il suo autoritratto. E c'è la pittura in miniatura della Scuola di Atene di Raffaello ad impreziosire uno dei fo ...