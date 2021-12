Anticipato l’annuncio dei Big di Sanremo? Troppi spoiler, la Rai corre ai ripari (Di giovedì 2 dicembre 2021) l’annuncio dei Big di Sanremo 2022 verrà Anticipato? Troppi gli spoiler e le anticipazioni in rete, troppe le liste dei cantanti in gara che ormai riportano sempre gli stessi nomi, fin troppo attendibili, pare. Non mancheranno sorprese nel cast del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus ma sembra proprio che alcuni dei nomi che circolano in rete in queste ore possano essere veritieri, forse anche più di qualcuno. La Direzione di Rai1, infatti, comunica che intende avvalersi della facoltà di modificare il regolamento del prossimo Festival della Canzone Italiana, nello specifico per quanto riguarda la comunicazione dei nomi degli artisti che andranno a far parte della categoria dei Campioni a febbraio. Sempre più difficile è diventato tenere il segreto, quando ormai si vive sui ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)dei Big di2022 verràglie le anticipazioni in rete, troppe le liste dei cantanti in gara che ormai riportano sempre gli stessi nomi, fin troppo attendibili, pare. Non mancheranno sorprese nel cast del Festival di2022 di Amadeus ma sembra proprio che alcuni dei nomi che circolano in rete in queste ore possano essere veritieri, forse anche più di qualcuno. La Direzione di Rai1, infatti, comunica che intende avvalersi della facoltà di modificare il regolamento del prossimo Festival della Canzone Italiana, nello specifico per quanto riguarda la comunicazione dei nomi degli artisti che andranno a far parte della categoria dei Campioni a febbraio. Sempre più difficile è diventato tenere il segreto, quando ormai si vive sui ...

emmaishome : @miricordodime ah scusa ahahah perché nel 2019 era già successa questa cosa che chi spoilerasse i nomi e anche in q… - emmaishome : @Browin93 nono, era già successo nel 2019 che chi spoilerasse i nomi dei partecipanti e anche in quel caso avevano… - Alberto_Rizzi_ : @isabbah Lo fa in un momento di difficoltà nei sondaggi, che abbia anticipato l'annuncio sperando di recuperare terreno? - simonesalvador : In giornata l'annuncio di due grandi appuntamenti per tutti gli amici di Sport in Media. Un doppio regalo di… - EverettTWS : Nuovo PC: ? Nuova linea internet: ? Voglia di fare: ? Quindi cosa direste se tornassero le LIVE? Metterò l'annuncio… -

