Variante Omicron covid, primo caso in Usa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Variante Omicron del covid è arrivata negli Stati Uniti. L’immunologo Anthony Fauci ha reso noto che il dipartimento di Sanità pubblica di San Francisco ha confermato il primo caso, riscontrato in una persona vaccinata con due dosi tornata dal Sudafrica. E’ risultata positiva alla Variante il 29 novembre, si è messa in quarantena e per ora riferisce solo di “lievi sintomi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladelè arrivata negli Stati Uniti. L’immunologo Anthony Fauci ha reso noto che il dipartimento di Sanità pubblica di San Francisco ha confermato il, riscontrato in una persona vaccinata con due dosi tornata dal Sudafrica. E’ risultata positiva allail 29 novembre, si è messa in quarantena e per ora riferisce solo di “lievi sintomi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

