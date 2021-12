Sky tutela ambiente con progetto di forestazione per 1000 alberi a Milano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al via l’iniziativa di Sky Italia in collaborazione con AzzeroCO2 per ripopolare di alberi Parco Porto di Mare e Casa Chiaravalle a Milano. Nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente con il patrocinio delle più importanti Istituzioni e Associazioni nazionali, Sky Italia realizza un progetto di forestazione per 1000 alberi in prossimità della sua sede... Leggi su digital-news (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al via l’iniziativa di Sky Italia in collaborazione con AzzeroCO2 per ripopolare diParco Porto di Mare e Casa Chiaravalle a. Nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legcon il patrocinio delle più importanti Istituzioni e Associazioni nazionali, Sky Italia realizza undiperin prossimità della sua sede...

