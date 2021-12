Scamacca | la gaffe post-Milan | ecco cosa è successo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Gianluca, dopo la vittoria contro il, ha commesso un grosso errore in un weekend di Serie A molto particolare.(Getty Images)La quattordicesima giornata di Serie A ha visto due imprese, quelle di Atalanta e Sassuolo che hanno battuto, rispettivamente, Juventus e. I ragazzi di Dionisi hanno imo il loro gioco in casa della capolista obbligando i rossoneri alla seconda sconfitta consecutiva, dopo il quattro a tre subito a Firenze. Grande protagonista nel pomeriggio di San Siro è stato Gianluca. Il centravanti della nazionale ha realizzato il gol del pareggio con una vera e propria perla prima di causare l’autogol di Kjaer. Prestazione maiuscola del classe 1999 che vuole sfruttare questi mesi per farsi trovare pronto quando, a marzo, l’Italia si ...