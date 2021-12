Rotta calabrese | l’accoglienza di Roccella Jonica | ma mancano i fondi

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Quasi 700 persone solo nel mese di novembre e i numeri sono in costante aumento. L’ultimo sbarco ha registrato l’arrivo di 88 migranti, tutti egiziani, tra cui 36 minori non accompagnati. La macchina dei soccorsi a, in provincia di Reggio Calabria, è sempre operativa, altri sbarchi potrebbero avvenire nelle prossime ore. UN PORTO SICURO. Un’accoglienza dignitosa. È quello che cerca di garantire chi lavora in prima linea, al Porto delle Grazie, ai migranti che toccano per la prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

