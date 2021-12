Roberto Cazzaniga | tutte le truffe della donna inesistente

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha raccontato a “Le Iene” la sua relazione virtuale con la finta moche in 15 anni si è fatta mandare soldi e auto.ha raccontato al programma di Italia 1 de “Le Iene” la sua truffa amorosa da ben 700mila euro. L’invitato Ismaele La Vardara ha ricostruito la storia del pallavolista che però non ha messo molto a suo agio. L’uomo infatti ha affermato di essere giudicato da chi ascoltasse la sua storia. Al contrario di quanto si aspettasse il protagonistastoria, sono stanti in molti a sostenere l’atleta truffato. POTREBBE INTERESSARTI: Eugenia, la figlia di Eugenio Bennato sulle orme del padre Il casoLa vicenda nasce quando il pallavolista ...

a Le Iene ha affrontato la sua truffa amorosa . A occuparsi del servizio è Ismaele La Vardara , che ha seguito insieme al pallavolista la puntata in cui è andato in onda il suo caso. ...Commenta per primo Storia particolare quella di, il pallavolista truffato da una donna che si è finta la modella Alessandra Ambrosio, senza mai incontrarlo per 15 anni durante i quali il giocatore le ha dato 700mila euro totali . ...Roberto Cazzaniga ha raccontato a Le Iene la sua relazione virtuale con la finta modella che in 15 anni si è fatta mandare soldi e auto.Roberto Cazzaniga, il pallavolista vittima di una presunta truffa in cui sarebbe rimasto coinvolto per 15 anni, si è recato in Sardegna.