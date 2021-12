Red Ronnie, tragico incidente stradale: trasportato in ospedale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia autostradale dell’Aquila-Ovest, l’auto del conduttore televisivo e radiofonico, mentre percorreva la A24, direzione Teramo è finita contro una cuspide. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito Red Ronnie al pronto soccorso dell’Aquila per alcune visite di accertamento. È stato trasportato in ospedale a L’Aquila per visite mediche di accertamento Red Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni, noto giornalista e critico musicale. Nel pomeriggio il il conduttore televisivo e radiofonico è stato infatti vittima di un incidente stradale sull’autostrada A24 Roma-Teramo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Per cause ancora in via di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia autodell’Aquila-Ovest, l’auto del conduttore televisivo e radiofonico, mentre percorreva la A24, direzione Teramo è finita contro una cuspide. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito Redal pronto soccorso dell’Aquila per alcune visite di accertamento. È statoina L’Aquila per visite mediche di accertamento Red, al secolo Gabriele Ansaloni, noto giornalista e critico musicale. Nel pomeriggio il il conduttore televisivo e radiofonico è stato infatti vittima di unsull’autostrada A24 Roma-Teramo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Per cause ancora in via di ...

