Napoli spreca il doppio vantaggio | a Sassuolo finisce 2-2

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Pareggio incredibile tra, che impattano sul 2-2 al termine di una gara incredibile e molto accesa nel finale. Vicini all'impresa gli emiliani, che avevano trovato anche il terzo gol in pieno recupero annullato dopo un controllo al Var. Partenopei comunque beffati all'89' dal colpo di testa di Ferrari, che pareggia dopo ildi Fabian e Mertens dimezzato da Scamacca. La squadra di Spalletti resta prima ma vede accorciare sia Milan che Inter, con tre squadre che ora galleggiano in appena 2 punti. Dopo la vittoria a San Siro, gli uomini di Dionisi piazzano praticamente un altro colpaccio. Discreti i ritmi in avvio al Mapei Stadium, con le due compagini che si affrontano faccia a faccia rispondendosi colpo su colpo. Al quarto d'ora sono i partenopei a sfiorare per primi il ...

Entra bene nell'azione dello 0 - 2 (73 Demme sv) Zielinski 7 -una grande occasione, ma è ... il numero 140 nella sua incredibile storia d'amore con il(65 Petagna - Entra per far ...

Allenatore: Spalletti. Arbitro: Pezzuto. Reti: 51' Fabian Ruiz, 60' Mertens, 71' Scamacca, 89' Ferrari. Note: espulso il tecnico Spalletti al 90' per proteste. Nel finale annullato un gol per fallo di ...