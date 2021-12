Napoli, Gatti piace a Giuntoli: Il Frosinone fissa il prezzo del difensore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Federico Gatti del Frosinone nei radar del Napoli. Il club ciociaro fissa il prezzo del nuovo talento della serie B. IL Frosinone fissa IL prezzo DI Gatti: piace AL Napoli Federico Gatti è finito nel mirino del Napoli per il calciomercato invernale, quando gli azzurri perderanno Koulibaly per la Coppa d’Africa. Il centrale difensivo di 23 anni sta facendo delle ottime prestazioni con il Frosinone. Federico Gatti piace moltissimo al Napoli. Giuntoli segue da vicino il calciatore che è nel mirino anche di Atalanta e Juventus.Federico Gatti è un difensore ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Federicodelnei radar del. Il club ciociaroildel nuovo talento della serie B. ILILDIALFedericoè finito nel mirino delper il calciomercato invernale, quando gli azzurri perderanno Koulibaly per la Coppa d’Africa. Il centrale difensivo di 23 anni sta facendo delle ottime prestazioni con il. Federicomoltissimo alsegue da vicino il calciatore che è nel mirino anche di Atalanta e Juventus.Federicoè un...

