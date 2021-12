Leader NoVax positivo al Covid si pente: "I vaccini salvano la vita" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Covid non ha risparmiato Lorenzo Damiano, uno dei Leader del movimento NoVax del Veneto, che a una settimana dal ricovero in ospedale, terapia sub- intensiva, si pente e invoca il vaccino: “La mia visione del mondo geopolitico è cambiata, ovviamente. Sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva”, le sue parole riportate da Il Mattino. “A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, ringrazio il reparto di Vittorio Veneto che mi ha seguito, sono stati meravigliosi. E comunque il vaccino lo faccio, ho passato tutto quello che dovevo passare. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò”, ha ammesso. Ora Lorenzo Damiano sta finalmente meglio: le sue condizioni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilnon ha risparmiato Lorenzo Damiano, uno deidel movimentodel Veneto, che a una settimana dal ricovero in ospedale, terapia sub- intensiva, sie invoca il vaccino: “La mia visione del mondo geopolitico è cambiata, ovviamente. Sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva”, le sue parole riportate da Il Mattino. “A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, ringrazio il reparto di Vittorio Veneto che mi ha seguito, sono stati meravigliosi. E comunque il vaccino lo faccio, ho passato tutto quello che dovevo passare. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò”, ha ammesso. Ora Lorenzo Damiano sta finalmente meglio: le sue condizioni ...

