Harden sta cercando di tornare Harden | ' Penso troppo | devo solo giocare'

Brooklyn resta una contender, naturalmente,non ha ancora trovato il suo giusto equilibrio. i dubbi del barba ? Più aggressivo in attacco o più team player? Un quesito che lo stessosi ...... ma soprattutto per la scarsa forma fisica di James. L'MVP del 2018 cimettendo più del previsto a ritrovare i vecchi automatismi, ammettendo lui stesso a inizio stagione di ' non poter ...Nel secondo tempo Harden si è anche tolto la soddisfazione di realizzare una splendida schiacciata a rimbalzo offensivo, una rarità per un giocatore poco abituato ai voli sopra al ferro come lui. Non ...Contro i Suns, Harden ha prodotto una tripla doppia da 12 punti, 13 rimbalzi e 14 assist. Ciononostante, la guardia ha confezionato una rivedibile prestazione offensiva, tirando con il 26.7% (4-15 com ...