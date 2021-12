Green pass e vaccini, Cacciari sbotta a Otto e Mezzo: “Provocazioni di mer..” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Massimo Cacciari show stasera a Otto e Mezzo su La7, con l’ennesimo botta e risposta in studio del filosofo. Nel mirino del professore stavolta finiscono Alessandro De Angelis e Beppe Severgnini. Spiega in studio Cacciari: “La cattiva notizia è che crescono i contagi anche tra i vaccinati” quindi “il vaccino non protegge in mondo completo” e “dobbiamo pensare anche a qualcosa di diverso” perché, se la vaccinazione dovesse avvenire ogni 6 mesi, a quel punto si tratterebbe di “una terapia come quella del vaccino anti influenzale, che però nessuno si è mai sognato di rendere obbligatorio”. “A questo punto – aggiunge -, visto che hanno deciso di vaccinare anche gli infanti, allora sì: obbligo, obbligo, obbligo. Così si assumono le responsabilità”. Dopo le parole del prof interviene Severgnini: “A me viene una gran ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Massimoshow stasera asu La7, con l’ennesimo botta e risposta in studio del filosofo. Nel mirino del professore stavolta finiscono Alessandro De Angelis e Beppe Severgnini. Spiega in studio: “La cattiva notizia è che crescono i contagi anche tra i vaccinati” quindi “il vaccino non protegge in mondo completo” e “dobbiamo pensare anche a qualcosa di diverso” perché, se la vaccinazione dovesse avvenire ogni 6 mesi, a quel punto si tratterebbe di “una terapia come quella del vaccino anti influenzale, che però nessuno si è mai sognato di rendere obbligatorio”. “A questo punto – aggiunge -, visto che hanno deciso di vaccinare anche gli infanti, allora sì: obbligo, obbligo, obbligo. Così si assumono le responsabilità”. Dopo le parole del prof interviene Severgnini: “A me viene una gran ...

Advertising

borghi_claudio : Il super green pass assegnato, come il quello per lavoro, alla prima commissione affari costituzionali senato. Eh n… - lapoelkann_ : Solidarietà al giornalista Fulvio Abbate che ha ricevuto minacce gravi per aver espresso la sua opinione sul green… - GuidoDeMartini : ?? NO PASS ?? NON SO se tutte le persone che sono andate nei bar per prendere un panino??o un caffè?? oppure al ristor… - ClaudioMeazza : RT @Smartitina: Ero con gli altri Studenti contro il green pass quando sono arrivati degli studenti di medicina a offrirci dei preservativi… - fdragoni : RT @borghi_claudio: @GioSallusti @gervasoni1968 Beh Reagan ha creado il fondo vittime da vaccinazione che finora ha pagato 3,9 miliardi di… -