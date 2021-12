Contanti 2022, limite prelievo e pagamento da 1 gennaio: regole e multe (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuova stretta sui Contanti a partire dall’1 gennaio 2022. La nuova soglia (da 1.999,99 euro a 999,99), che era già prevista da tempo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 157 del 2019, è stata di recente confermata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro in Contanti dal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no ricorda laleggepertutti.it. La nuova soglia dei Contanti a 999,99 euro viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nuova stretta suia partire dall’1. La nuova soglia (da 1.999,99 euro a 999,99), che era già prevista da tempo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 157 del 2019, è stata di recente confermata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro indal primo giorno delè lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no ricorda laleggepertutti.it. La nuova soglia deia 999,99 euro viene applicata per qualsiasi tipo di, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un ...

