Pellegrini, a Riccione l'ultima volta. Sempre che non ci ripensi… (Di martedì 30 novembre 2021) Federica Pellegrini ha cambiato il nuoto, obbligando chiunque verrà dopo di lei a scendere a compromessi con il suo modo di intendere la disciplina. Nella settimana che ci accompagna alle porte di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 novembre 2021) Federicaha cambiato il nuoto, obbligando chiunque verrà dopo di lei a scendere a compromessi con il suo modo di intendere la disciplina. Nella settimana che ci accompagna alle porte di ...

Advertising

Coninews : Il titolo olimpico, gli ori e i record mondiali, le cinque finali consecutive a cinque cerchi. ?????? Con i 200 sl… - Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - FBiasin : È impossibile far stare tutto il suo palmarès in un tweet, ma è doveroso celebrarla: con la vittoria nei 200 sl agl… - gmlavolpe : RT @FBiasin: È impossibile far stare tutto il suo palmarès in un tweet, ma è doveroso celebrarla: con la vittoria nei 200 sl agli Assoluti… - dadaumpa29 : RT @Eurosport_IT: Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccione, l'u… -