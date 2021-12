Pd: Letta, 'nostre battaglie? siamo 12% parlamento...' (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd in questo parlamento è il 12% del parlamento perche abbimo perso le elezioni nel 2018 e abbiamo subito una scissione. Noi possiamo mediare e ottenere dei risultati, qualcuno lo abbiamo ottenuto ma certe battaglie con la Lega non le possiamo fare". Così Enrico Letta a Cartabianca su Rai3 a chi gli chiede di battaglie Pd come il voto ai 16enni o lo Ius soli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd in questoè il 12% delperche abbimo perso le elezioni nel 2018 e abbiamo subito una scissione. Noi posmediare e ottenere dei risultati, qualcuno lo abbiamo ottenuto ma certecon la Lega non le posfare". Così Enricoa Cartabianca su Rai3 a chi gli chiede diPd come il voto ai 16enni o lo Ius soli.

