Modena, in piazza Babbo Natale in tutù: il Centrodestra protesta (Di martedì 30 novembre 2021) La cornice è piazza XX settembre a Modena. La scenografia: l'installazione di un Babbo Natale in tutù che ha provocato le proteste del Centrodestra. Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 novembre 2021) La cornice èXX settembre a. La scenografia: l'installazione di uninche ha provocato le proteste del

Advertising

andreastoolbox : Modena, in piazza Babbo Natale in tutù: il Centrodestra protesta | Sky TG24 - news_bologna : A Modena in piazza Babbo Natale in tutù, centrodestra protesta - statodelsud : A Modena in piazza Babbo Natale in tutù, centrodestra protesta - Pino__Merola : A Modena in piazza Babbo Natale in tutù, centrodestra protesta - Ansa_ER : A Modena in piazza Babbo Natale in tutù, centrodestra protesta. 'Svirilizzata'. L'artista autore: 'Figura umana che… -