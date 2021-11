LDA ed Elena si conoscono | spunta la verità sulla nuova allieva di ' Amici'

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 novembre 2021) L'ultima puntata di '21' è stata cruciale per alcuni studenti: abbiamo visto l'uscita di due cantanti Simone e Andrea, e l'ammissione di due sfidanti Aisha edmenzionata da LDA in passato ma che in puntata ha fatto finta di non conoscere.21 è un “contenitore di talenti”, ma devono anche essere in grado di dimostrare di essere capaci di crescere artisticamente e personalmente, di maturare, di impegnarsi ogni giorno, di saper utilizzare a pieno gli insegnamenti, di saper accogliere le critiche. In caso contrario, i professori possono decidere di metterli in sfida, proprio come è successo all'ultimo arrivato di Anna Pettinelli, Andrea, che è stato messo in sfida da Rudy Zerbi. Il giovane ha perso la sfida tra il rimpianto dell'insegnante e la sua delusione, edè entrata al suo posto. ...