Fimmanò: “Plusvalenze, i rischi del Napoli? La vedo difficile e per la Juventus…” (Di martedì 30 novembre 2021) Fimmanò: “Plusvalenze, i rischi del Napoli? Sinceramente la vedo difficile, la Federcalcio ne avrà per tutti. Per la Juventus ci sono problemi particolari, ecco quali” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il professor Francesco Fimmanò, ex membro della Corte d’Appello FIGC e vicepresidente della Corte dei Conti. Queste le sue parole: SU FRALLICIARDI “Vito Frallicciardi? Ho mantenuto con lui un rapporto pressoché quotidiano. Parliamo di una figura che appartiene a un mondo in cui evidentemente le persone avevano un sistema di valori molto importanti, al di là delle attività professionali. Parliamo di un grande magistrato, terzo, autonomo e indipendente, determinato ma anche dal volto umano. ... Leggi su retecalcio (Di martedì 30 novembre 2021): “, idel? Sinceramente la, la Federcalcio ne avrà per tutti. Per la Juventus ci sono problemi particolari, ecco quali” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il professor Francesco, ex membro della Corte d’Appello FIGC e vicepresidente della Corte dei Conti. Queste le sue parole: SU FRALLICIARDI “Vito Frallicciardi? Ho mantenuto con lui un rapporto pressoché quotidiano. Parliamo di una figura che appartiene a un mondo in cui evidentemente le persone avevano un sistema di valori molto importanti, al di là delle attività professionali. Parliamo di un grande magistrato, terzo, autonomo e indipendente, determinato ma anche dal volto umano. ...

Advertising

Enzovit : Fimmanò: 'Plusvalenze, i rischi del Napoli? La vedo difficile e per la Juventus...'' - infoitsport : Plusvalenze Serie A, che rischi per Napoli e Juventus? Fimmanò fa chiarezza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Fimmanò: 'Plusvalenze? La Juventus pone problemi particolari, è quotata in Borsa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Fimmanò: 'Plusvalenze? La Juventus pone problemi particolari, è quotata in Borsa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Fimmanò: 'Plusvalenze? La Juventus pone problemi particolari, è quotata in Borsa' -

Ultime Notizie dalla rete : Fimmanò Plusvalenze Juve e bilanci truccati, la profezia dell'esperto: "Penalizzazioni? Come andrà a finire" Francesco Fimmanò, ex membro della Corte d'Appello Figc e vicepresidente della Corte dei Conti, cominciamo con ... la Juventus l'ha fatta grossa? 'Quella delle cosiddette 'plusvalenze strumentali' nel ...

Ex giudice Figc: 'Plusvalenze, la Juve non rischia penalità in classifica' Commenta per primo Francesco Fimmanò , ex membro della Corte d'Appello della FIGC, intervistato dal quotidiano Libero parla del 'caso plusvalenze ' per il quale è indagata la dirigenza della Juventus : 'Cosa rischiano i ...

Francesco, ex membro della Corte d'Appello Figc e vicepresidente della Corte dei Conti, cominciamo con ... la Juventus l'ha fatta grossa? 'Quella delle cosiddette 'strumentali' nel ...Commenta per primo Francesco, ex membro della Corte d'Appello della FIGC, intervistato dal quotidiano Libero parla del 'caso' per il quale è indagata la dirigenza della Juventus : 'Cosa rischiano i ...