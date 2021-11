Filippo Volandri sulla Coppa Davis: “Abbiamo messo il primo mattoncino” (Di martedì 30 novembre 2021) Delusione, ma tanto ottimismo in vista del prossimo futuro. Filippo Volandri ha parlato della spedizione azzurra in Coppa Davis culminate con l’eliminazione patita ai danni della Croazia. Fatale il doppio giocato in casa. Il team nostrano, però, ha messo i primi mattoncini per un futuro vincente. Le parole di Filippo Volandri Ecco le parole di capitan Filippo Volandri, rilasciate nella conferenza stampa, dopo l’eliminazione dell’Italia dalla Coppa Davis 2021: “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, Abbiamo cercato di vincere, questa settimana è stata fantastica ma Abbiamo dovuto gestire varie emergenze con gli infortuni di Simone e Matteo. Tutte le squadre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Delusione, ma tanto ottimismo in vista del prossimo futuro.ha parlato della spedizione azzurra inculminate con l’eliminazione patita ai danni della Croazia. Fatale il doppio giocato in casa. Il team nostrano, però, hai primi mattoncini per un futuro vincente. Le parole diEcco le parole di capitan, rilasciate nella conferenza stampa, dopo l’eliminazione dell’Italia dalla2021: “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi,cercato di vincere, questa settimana è stata fantastica madovuto gestire varie emergenze con gli infortuni di Simone e Matteo. Tutte le squadre ...

