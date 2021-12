Coppa Davis: la Germania batte la Gran Bretagna e vola in semifinale (Di martedì 30 novembre 2021) La Germania ribalta i pronostici che volevano la Gran Bretagna vincitrice e, grazie al match decisivo di doppio vinto da Krawietz e Puetz su Salisbury e Skupski, conquista la semifinale di Coppa Davis. Questa sarà la prima semifinale tedesca dopo 14 anni, la decima degli ultimi 40 anni. Coppa Davis: Krawietz e Puetz salvano Kohlmann La prima partita del tie ha per Daniel Evans lo stesso livello di stress di una passeggiata a Chamberlain Square della sua Birmingham. Bastano infatti solamente 57 minuti per far pentire il capitano tedesco Michael Kohlmann di aver preferito Peter Gojowczyk a Dominik Koepfer. Quest’ultimo aveva sì perso il match contro l’austriaco Rodionov, ma aveva ottenuto un’ottima vittoria contro il serbo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Laribalta i pronostici che volevano lavincitrice e, grazie al match decisivo di doppio vinto da Krawietz e Puetz su Salisbury e Skupski, conquista ladi. Questa sarà la primatedesca dopo 14 anni, la decima degli ultimi 40 anni.: Krawietz e Puetz salvano Kohlmann La prima partita del tie ha per Daniel Evans lo stesso livello di stress di una passeggiata a Chamberlain Square della sua Birmingham. Bastano infatti solamente 57 minuti per far pentire il capitano tedesco Michael Kohlmann di aver preferito Peter Gojowczyk a Dominik Koepfer. Quest’ultimo aveva sì perso il match contro l’austriaco Rodionov, ma aveva ottenuto un’ottima vittoria contro il serbo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - fattoquotidiano : Coppa Davis, l’Italia è fuori: la Croazia sigla il 2-1 e va in semifinale. Sinner illude nel singolo ma il doppio c… - Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - BroginiAlessio : La domanda che adesso tutti si pongono é: alla #AtpCup di inizio gennaio 2022 ci sarà Matteo #Berrettini ? Adesso… - Alexbaratto80 : Italia - Croazia ( Coppa Davis ) -