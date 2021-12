Coppa Davis, Gran Bretagna-Germania 1-2: il doppio premia i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (Di martedì 30 novembre 2021) Le Davis Cup Finals 2021 di tennis si concludono per la Gran Bretagna ad Innsbruck ai quarti di finale: la Germania vince per 1-2 grazie al successo in doppio di Kevin Krawietz e Tim Puetz ai danni di Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 7-6 (10) 7-6 (5) in due ore e quattro minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, poi nel dodicesimo gioco, con i britannici che cercano il tie break, arriva il set point per i teutonici, prontamente annullato. Si va al tie break, ed i britannici mancano quattro set point, mentre i tedeschi sfruttano la terza occasione (la quarta complessiva) e chiudono per 12-10 in 66 minuti. Nella seconda partita i servizi sono ancor più incisivi, tanto che soltanto il dodicesimo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) LeCup Finals 2021 di tennis si concludono per laad Innsbruck ai quarti di finale: lavince per 1-2 grazie al successo indie Timai danni di Joe Salisbury e Neal Skupski con il punteggio di 7-6 (10) 7-6 (5) in due ore e quattro minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, poi nel dodicesimo gioco, con i britannici che cercano il tie break, arriva il set point per i teutonici, prontamente annullato. Si va al tie break, ed i britannici mancano quattro set point, mentre isfruttano la terza occasione (la quarta complessiva) e chiudono per 12-10 in 66 minuti. Nella seconda partita i servizi sono ancor più incisivi, tanto che soltanto il dodicesimo ...

