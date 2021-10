Una Vita anticipazioni 18 e 19 ottobre 2021, dov’è Ildefonso? Camino in ansia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle puntate di Una Vita in onda lunedì 18 e martedì 19 ottobre 2021 vediamo che Camino è molto in ansia per suo marito Ildefonso. Infatti la giovane non riesce a trovarlo da nessuna parte. Per questo motivo chiede ai vicini se per caso l’hanno visto e solo Cesareo, racconta la giovane di aver visto Ildefonso in stato confusionale andare verso il fiume. A questo punto la giovane Pasamar chiede ad Anabel di andare con lei a cercarlo al parco, ma non riescono a trovarlo. Sophie Codegoni da una chance a Gianmaria Antinolfi In un confronto nella Casa, Soleil Sorge rimarca lo scetticismo sulla scelta dei coinquilini di frequentarsi: tra le critiche, l'intervento di Greta Mastroianni ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle puntate di Unain onda lunedì 18 e martedì 19vediamo cheè molto inper suo marito. Infatti la giovane non riesce a trovarlo da nessuna parte. Per questo motivo chiede ai vicini se per caso l’hanno visto e solo Cesareo, racconta la giovane di aver vistoin stato confusionale andare verso il fiume. A questo punto la giovane Pasamar chiede ad Anabel di andare con lei a cercarlo al parco, ma non riescono a trovarlo. Sophie Codegoni da una chance a Gianmaria Antinolfi In un confronto nella Casa, Soleil Sorge rimarca lo scetticismo sulla scelta dei coinquilini di frequentarsi: tra le critiche, l'intervento di Greta Mastroianni ...

Advertising

gualtierieurope : Voglio davvero ringraziare tutte le romane e i romani. Io sarò il sindaco di tutti. Il sindaco di tutta la città! D… - SeaWatchItaly : Oggi l'equipaggio di #Seabird è stato ancora testimone di un respingimento illegale. Una barca è stata abbordata… - FBiasin : Lontano da casa. Dagli affetti. In un Paese che al caldo asfissiante alterna piogge torrenziali. Una lotta infinita… - pensachee : mi dispiace dirlo perché lo seguo da una vita ma non mi piace proprio il nuovo format di 3m1life, c’è sembra fatto… - fattoquotidiano : Da prostituta in un bordello della città portuale di Canton a esperta di commercio per la dinastia Qing: in mezzo,… -