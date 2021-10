Spalletti: “Gara decisiva per la qualificazione. Turnover? È un modo di dire che va cambiato” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della Gara di Europa League contro il Legia Varsavia. Di seguito le sue parole. Sulla partita “Questa Gara è decisiva. Sono convinto che se non riusciremo a vincerla diventerà difficilissimo rimanere in questa competizione. Porteremo in questa Gara tutte le attenzioni e le motivazioni possibili. Può esserci anche un rafforzamento a quella mentalità di squadra tosta che dà continuità ai risultati. La cosa più importante è che abbiamo una rosa che ce lo consente, un numero di calciatori che sono di livello alto quasi tutti, di livello top per rimanere in questa competizione”. Sul Turnover “Parlare di Turnover è offensivo per questi calciatori qui, io non parlo di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare delladi Europa League contro il Legia Varsavia. Di seguito le sue parole. Sulla partita “Questa. Sono convinto che se non riusciremo a vincerla diventerà difficilissimo rimanere in questa competizione. Porteremo in questatutte le attenzioni e le motivazioni possibili. Può esserci anche un rafforzamento a quella mentalità di squadra tosta che dà continuità ai risultati. La cosa più importante è che abbiamo una rosa che ce lo consente, un numero di calciatori che sono di livello alto quasi tutti, di livello top per rimanere in questa competizione”. Sul“Parlare diè offensivo per questi calciatori qui, io non parlo di ...

