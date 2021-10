Sci Alpino, il week-end di Kitzbühel avrà un montepremi da 1 milione di euro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kitzbühel aumenta ad 1 milione di euro il montepremi per il proprio week-end abbattendo tutti i record. Gli organizzatori dell’Hahnenkamm-Rennen hanno annunciato una ricompensa fino alla 45^ posizione per gli atleti che parteciperanno alle due discese libere in programma. Il fine settimana inizierà venerdì con la prima discesa, replicata il giorno seguente. Confermato nel calendario di Coppa del Mondo anche lo slalom che si terrà la domenica sulla Ganslern. Il pubblico, dopo l’assenza dovuta all’emergenza sanitaria, è atteso per l’82^ edizione di questa manifestazione che si terrà dal dal 21 al 23 gennaio 2022. Michael Huber, Presidente dello Kitzbueheler Ski Club, ha rilasciato ai microfoni della ORF: “Il motivo di questo aumento è dato dall’ulteriore sviluppo del programma grazie alla seconda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)aumenta ad 1diilper il proprio-end abbattendo tutti i record. Gli organizzatori dell’Hahnenkamm-Rennen hanno annunciato una ricompensa fino alla 45^ posizione per gli atleti che parteciperanno alle due discese libere in programma. Il fine settimana inizierà venerdì con la prima discesa, replicata il giorno seguente. Confermato nel calendario di Coppa del Mondo anche lo slalom che si terrà la domenica sulla Ganslern. Il pubblico, dopo l’assenza dovuta all’emergenza sanitaria, è atteso per l’82^ edizione di questa manifestazione che si terrà dal dal 21 al 23 gennaio 2022. Michael Huber, Presidente dello Kitzbueheler Ski Club, ha rilasciato ai microfoni della ORF: “Il motivo di questo aumento è dato dall’ulteriore sviluppo del programma grazie alla seconda ...

