Roma, Mourinho sotto la neve: 'Quattrocento tifosi a Bodo, questo è amore' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma - La Roma si prepara ad affrontare il Bodø/Glimt per la terza gara di Conference League del girone C. I giallorossi sono atterrati oggi in Norvegia, alla vigilia della gara, trovando un clima ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- Lasi prepara ad affrontare il Bodø/Glimt per la terza gara di Conference League del girone C. I giallorossi sono atterrati oggi in Norvegia, alla vigilia della gara, trovando un clima ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Mourinho: "Farò tanti cambi, meglio evitare rischi" Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourino in vista della sfida di Conference League in Norvegia contro il Bodo Glimt. "Per noi è qualcosa di nuovo, ho giocato in circostanze molto difficili ma ...

Roma, Mourinho sotto la neve: 'Quattrocento tifosi a Bodo, questo è amore' ROMA - La Roma si prepara ad affrontare il Bodø/Glimt per la terza gara di Conference League del girone C. I ... Il tecnico José Mourinho dopo la conferenza stampa ha fatto un sopralluogo sul campo che ...

Roma, Mourinho scioccato: “Ho parlato con Orsato, sono rimasto senza parole” Corriere dello Sport Calciomercato, addio Roma per il Newcastle | L’annuncio di Mourinho Mourinho ha risposto in merito alle voci di calciomercato che lo danno nel mirino del Newcastle, appena acquistato dal fondo Pif ...

Roma, Mourinho: “Ci saranno rotazioni, Zaniolo può farcela per il Napoli” José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League, che vedrà la sua Roma impegnata contro il Bodo-Glimt ...

