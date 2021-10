Risultati e classifiche Champions League live: Milan ancora ko, vince l’Inter (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Risultati e classifiche Champions League live: tutti gli aggiornamenti della terza giornata. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata di Champions League che si svolgerà tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre: Risultati, classifiche e i marcatori delle partite. Ad aprire le danze sarà il Manchester City che nella trasferta fiamminga con il Brugge non può abbassare la guardia. In serata, match determinanti per Inter e Milan che, al cospetto di Sheriff e Porto, rischiano già di salutare la compagnia in caso di risultato negativo. Mercoledì invece doppia trasferta per le italiane: la Juventus sul campo dello Zenit per confermare il primato, l’Atalanta a Old Trafford per sognare un’altra ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021): tutti gli aggiornamenti della terza giornata. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata diche si svolgerà tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre:e i marcatori delle partite. Ad aprire le danze sarà il Manchester City che nella trasferta fiamminga con il Brugge non può abbassare la guardia. In serata, match determinanti per Inter eche, al cospetto di Sheriff e Porto, rischiano già di salutare la compagnia in caso di risultato negativo. Mercoledì invece doppia trasferta per le italiane: la Juventus sul campo dello Zenit per confermare il primato, l’Atalanta a Old Trafford per sognare un’altra ...

