Ricercato compie furto in un bar | riconosciuto ed arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 19 ottobre i Carabinieri della Stazione di Talsano hanno arrestato RUSSO Jonata, 28enne, pregiudicato tarantino, che da oltre un anno sfuggiva all'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto in virtù del quale era stato condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per reati di truffa e furto con scasso commessi nel 2013. In particolare i militari, intervenuti presso un bar di Talsano che la notte precedente era stato oggetto di furto (a seguito di effrazione, un soggetto si era introdotto nell'attività asportando 40 €), visionando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale riconoscevano nell'autore del furto il Ricercato. Subito i militari si mettevano sulle sue tracce e dopo varie ricerche ...

