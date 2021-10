Nuova variante cresce in Gran Bretagna: cosa si sa finora (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La sotto variante AY4.2 del coronavirus, derivante dalla Delta, sta crescendo rapidamente nel Regno Unito ma non sarebbe più pericolosa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La sottoAY4.2 del coronavirus, derivante dalla Delta, stando rapidamente nel Regno Unito ma non sarebbe più pericolosa

Advertising

lindaeciao : RT @Patty66509580: #ULTIMORA Covid, anche in Italia nuova variante ??? approfondisci - singolissima : @fcastro72 @graziano_delrio Non è come dici Uk è arrivata una nuova variante si chiama Delta plus e in Italia abbia… - marialetiziama9 : RT @rodcostakiwi: Veramente credete che lo #statodiemergenza terminerà il 31-12-2021 e verrà revocato il #greenpass ? Prima bisogna finire… - TundrasD : @Macsjd57 @simonecossu23 @ladamadellago1 Il green pass non se ne andrà mai. La vogliono ancora tirare per le lunghe… - Wilson55142375 : RT @rodcostakiwi: Veramente credete che lo #statodiemergenza terminerà il 31-12-2021 e verrà revocato il #greenpass ? Prima bisogna finire… -