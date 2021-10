Minori, via al bando “Con i bambini afghani”: 3 milioni di euro per progetti di inclusione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’impresa sociale Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa Minorile -partenariato pubblico-privato nato nel 2016, su proposta delle Fondazioni di origine bancaria, grazie a un accordo tra governo e Forum nazionale del Terzo settore- ha pubblicato l’avviso “Con i bambini afghani”. Si tratta di un progetto per accogliere Minori e famiglie giunti in Italia dall’afghanistan, con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi azioni di accompagnamento educativo (dentro e fuori la scuola) e di inclusione delle famiglie nelle comunità. Questo bando è nato all’interno del Comitato di indirizzo strategico del Fondo, in cui sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il governo, le organizzazioni del Terzo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’impresa sociale Con i, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativale -partenariato pubblico-privato nato nel 2016, su proposta delle Fondazioni di origine bancaria, grazie a un accordo tra governo e Forum nazionale del Terzo settore- ha pubblicato l’avviso “Con i”. Si tratta di un progetto per accoglieree famiglie giunti in Italia dall’stan, con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi azioni di accompagnamento educativo (dentro e fuori la scuola) e didelle famiglie nelle comunità. Questoè nato all’interno del Comitato di indirizzo strategico del Fondo, in cui sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il governo, le organizzazioni del Terzo ...

