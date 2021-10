Manovra – Dagli ammortizzatori a pensioni, superbonus e taglio del cuneo: tutti i nodi che il governo deve sciogliere nei prossimi sei giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Solo tre miliardi per la tanto attesa riforma degli ammortizzatori sociali, che quindi difficilmente potranno diventare “universali“ come annunciato dal ministro Andrea Orlando coprendo anche i dipendenti delle microaziende. Anche perché la Lega, strizzando l’occhio ai piccoli imprenditori, si oppone ad un aumento della contribuzione a loro carico. Seicento milioni per la “flessibilità del sistema pensionistico“, che resta a sua volta ostaggio del Carroccio contrario all’ipotesi di quota 102 (invisa pure ai sindacati). Otto miliardi complessivi (di cui 6 “nuovi”) per ridurre il carico fiscale, ma ancora non si sa quanto resterà in tasca ai dipendenti e quanto invece alleggerirà i conti dei datori di lavoro. Nessun dettaglio sulla proroga selettiva del superbonus. Sono tanti i nodi lasciati irrisolti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Solo tre miliardi per la tanto attesa riforma deglisociali, che quindi difficilmente potranno diventare “universali“ come annunciato dal ministro Andrea Orlando coprendo anche i dipendenti delle microaziende. Anche perché la Lega, strizzando l’occhio ai piccoli imprenditori, si oppone ad un aumento della contribuzione a loro carico. Seicento milioni per la “flessibilità del sistemastico“, che resta a sua volta ostaggio del Carroccio contrario all’ipotesi di quota 102 (invisa pure ai sindacati). Otto miliardi complessivi (di cui 6 “nuovi”) per ridurre il carico fiscale, ma ancora non si sa quanto resterà in tasca ai dipendenti e quanto invece alleggerirà i conti dei datori di lavoro. Nessun detsulla proroga selettiva del. Sono tanti ilasciati irrisolti ...

