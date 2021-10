LIVE Sinner-Musetti 3-4, ATP Anversa in DIRETTA: derby verso le fasi calde del primo set (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Musetti mette in rete la risposta di dritto sulla seconda di Sinner. 3-4 Musetti, tiene senza difficoltà il servizio il toscano. 40-15 Rovescio in rete di Musetti a seguire il servizio. 40-0 Musetti segue bene il servizio con il rovescio incrociato, non trova il campo Sinner. 30-0 Altro gran punto! Stavolta Sinner cerca il recupero di dritto in corsa costringendo Musetti a una non facile volée vincente. 15-0 Che scambio a rete! Lo vince Musetti “parando” letteralmente il tentativo di allungo di dritto di Sinner che aveva recuperato bene sulla prima palla corta del toscano. 3-3 primo ace di Sinner. 40-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0mette in rete la risposta di dritto sulla seconda di. 3-4, tiene senza difficoltà il servizio il toscano. 40-15 Rovescio in rete dia seguire il servizio. 40-0segue bene il servizio con il rovescio incrociato, non trova il campo. 30-0 Altro gran punto! Stavoltacerca il recupero di dritto in corsa costringendoa una non facile volée vincente. 15-0 Che scambio a rete! Lo vince“parando” letteralmente il tentativo di allungo di dritto diche aveva recuperato bene sulla prima palla corta del toscano. 3-3ace di. 40-15 ...

