Lazio, testa all'Europa e a caccia di record (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Lazio potrebbe vincere due gare di fila nel torneo per la prima volta dal novembre 2018, entrambe in quel caso contro il Marsiglia. La Lazio ha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’Europa League 2018-19. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi in Europa League, successi contro St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes. Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due gare nel 2013-14) e Lazio (due match nel 2018-19). Nessuna delle ultime 19 partite di Europa League della Lazio si è conclusa con il ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lapotrebbe vincere due gare di fila nel torneo per la prima volta dal novembre 2018, entrambe in quel caso contro il Marsiglia. Laha vinto tutte le quattro sfide contro il Marsiglia nelle maggiori competizioni europee, inclusi i successi in entrambe le gare della fase a gironi dell’League 2018-19. Laha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro squadre francesi inLeague, successi contro St. Etienne, Nizza, Marsiglia e Rennes. Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite contro squadre italiane in competizioni europee: Inter (una sfida nel 2011-12), Napoli (due gare nel 2013-14) e(due match nel 2018-19). Nessuna delle ultime 19 partite diLeague dellasi è conclusa con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio testa Se solo il laziale sa spiegare la lazialità Finisce 1 - 0 contro il Campobasso, gol di testa di Fabio Poli che al 53' scansa il baratro della Serie C. Non è solo storia, a Roma è leggenda: quella Lazio partiva con nove punti di penalizzazione ...

Il miglior Nicolò è la forza di Mou ... ossia Pellegrini e Zaniolo, che la Roma ha avuto insieme solo per 20' contro Lazio e Juve. Nicolò ... Ruolo decisivo per le sorti della Roma, e che richiede gamba e testa . Se Zaniolo si rivelasse ...

FORMELLO - Lazio, Luis Alberto torna in gruppo: testa al Marsiglia La Lazio Siamo Noi Lazio-Olympique Marsiglia: presentazione della partita e pronostico Nella terza giornata dell'Europa League, lo stadio Olimpico riapre le sue porte alla Lazio, in cerca di una vittoria sul Marsiglia. Dopo aver battuto la Lokomotiv nella giornata precedente, i ...

De Vrij punta la Juve: «Ci godiamo la vittoria, poi testa a loro» «Vittoria fondamentale era come una finale per noi, si è visto che c’era la voglia di vincere e sono contento di averlo fatto. Il difensore De Vrij, autore del terzo gol nerazzurro, ha parlato a Inter ...

