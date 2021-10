Il voto visto da Torino e l’illusione di avercela fatta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Provare a leggere il risultato di questa tornata amministrativa dall’osservatorio torinese è sicuramente parziale, ma non arbitrario, perché il capoluogo piemontese è stato un laboratorio abbastanza rappresentativo di quel che è successo e soprattutto non è successo politicamente nelle principali città italiane. Non solo il partito del non voto (definizione impropria, sia chiaro) ha ampiamente superato la maggioranza assoluta, avendo votato poco più del 42% degli aventi diritto, ma è stato l’astensionismo, nella sua dinamica e composizione interna, a determinare l’esito del voto e la proporzione nettissima della vittoria e della sconfitta. Lo Russo al ballottaggio ha stravinto le elezioni con gli stessi voti, circa 169mila, con cui Fassino cinque anni fa le aveva straperse. In cinque circoscrizioni su otto (comprese quelle delle periferie nord e sud ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Provare a leggere il risultato di questa tornata amministrativa dall’osservatorio torinese è sicuramente parziale, ma non arbitrario, perché il capoluogo piemontese è stato un laboratorio abbastanza rappresentativo di quel che è successo e soprattutto non è successo politicamente nelle principali città italiane. Non solo il partito del non(definizione impropria, sia chiaro) ha ampiamente superato la maggioranza assoluta, avendo votato poco più del 42% degli aventi diritto, ma è stato l’astensionismo, nella sua dinamica e composizione interna, a determinare l’esito dele la proporzione nettissima della vittoria e della sconfitta. Lo Russo al ballottaggio ha stravinto le elezioni con gli stessi voti, circa 169mila, con cui Fassino cinque anni fa le aveva straperse. In cinque circoscrizioni su otto (comprese quelle delle periferie nord e sud ...

