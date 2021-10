Hostess Alitalia si spogliano per protestare contro il fallimento e ITA: il flash mob in piazza Campidoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le Hostess dell’ormai ex compagnia di bandiera Alitalia hanno messo in scena un flash mob fuori dal Campidoglio. Una silenziosa ma puntuale protesta verso le nuove condizioni dei lavoratori della neonata compagnia Ita: le Hostess si sono spogliate, un gesto dall’alto significato simbolico. Alitalia, le Hostess si spogliano per protesta contro il fallimento e Ita Nessuna spettacolarizzazione a sfondo sessuale, ma un pacifico e necessario grido di protesta da parte delle Hostess dell’ex Alitalia. Circa una trentina si sono date appuntamento in piazza del Campidoglio nella giornata di oggi, organizzate con un flash mob simbolico e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ledell’ormai ex compagnia di bandierahanno messo in scena unmob fuori dal. Una silenziosa ma puntuale protesta verso le nuove condizioni dei lavoratori della neonata compagnia Ita: lesi sono spogliate, un gesto dall’alto significato simbolico., lesiper protestaile Ita Nessuna spettacolarizzazione a sfondo sessuale, ma un pacifico e necessario grido di protesta da parte delledell’ex. Circa una trentina si sono date appuntamento indelnella giornata di oggi, organizzate con unmob simbolico e ...

