Highlights Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 127-104 | NBA 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Possono sorridere inell’opening night della stagione regolare di Nba. Travolto127-104 in una serata che ha incoronato, come se ce ne fosse ancora bisogno, Giannis Antetokounmpo che trascina i suoi contro i principali avversari ad est con 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Gara indirizzata sin dal primo quarto quando itoccano anche il margine di +19. Nel secondo periodo iprovano a mettere la testa fuori, accorciando sul -5 ma non basta. E non bastano ainemmeno Kevin Durant che ha chiuso con 32 punti ed 11 rimbalzi e James Harden, finito sul boxe score con 20 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist. SportFace.