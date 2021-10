Highlights e gol Albinoleffe-Juventus U23 2-2 | Serie C 2021 2022 | Kaio Jorge in gol

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il video con glied i gol diU23 2-2, sfida valevole per la decima giornata del Girone A della. I padroni di casa vanno in vantaggio con Manconi al 40?. I bianconeri la pareggiano ad inizio ripresa proprio con, mandato da Allegri alle dipendenze di Zauli per mettere minuti nelle gambe. Il brasiliano è freddo e lucido a sfruttare un rimpallo favorevole e a piazzare la sfera alle spalle di Rossi. Da segnalare che l’ex Santos al 28? si era proprio fatto ipnotizzare da quest’ultimo, superlativo a parargli un calcio di rigore. L’torna in vantaggio con Giorgione al 65? ma tre minuti più tardi è Pecorino a fissare il punteggio sul definitivo 2-2. SportFace.

