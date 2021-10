GfVip, l’accusa è pesantissima: poteva uccidermi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ancora grandi polemiche al Grande Fratello Vip, a seguito di un episodio che ha fatto scatenare una lite tra due concorrenti Nella casa del Grande Fratello le discussioni sono all’ordine del giorno. Probabilmente è anche una cosa normale, dato che la convivenza tra tante persone non è mai così semplice, tanto più se a coesistere L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ancora grandi polemiche al Grande Fratello Vip, a seguito di un episodio che ha fatto scatenare una lite tra due concorrenti Nella casa del Grande Fratello le discussioni sono all’ordine del giorno. Probabilmente è anche una cosa normale, dato che la convivenza tra tante persone non è mai così semplice, tanto più se a coesistere L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : GFVIP, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso si scaglia contro il reality: l'accusa social - FOTO - infoitcultura : GFVip, l’accusa è grave: a rischio un concorrente importantissimo - Vanninja93 : La Fico è quella che accusa Davide che non ha una vita al di fuori della Casa, ma sta piangendo da 3 giorni per una Nom. L'imbarazzo. #GFvip - Pessiolino : Non casalingo che era entrato cercando di fare l’inciucio e ora accusa gli altri da fuori di farlo. #gfvip - itsmagicthomas : Ainett si espone? Di lei si ricorda solo discussione iniziale con Amedeo e l'accusa di razzismo a Soleil. Per il re… -