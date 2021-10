Gf vip | Sophie Codegoni dà una chance a Gianmaria Antinolfi | le reazioni dentro e fuori la Casa

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna a far discutere il quadrilatero nato al Gf vip, conche dà unaal pretendentesotto gli occhi della coinquilina Soleil Sorge e la fidanzata a, Greta Mastroianni. La svolta avviene alla nuova puntata del reality, quando chiamata all’ennesimo confronto con i compagni l’ex tronista spiazza, dicendosi pronta a ricredersi sull’imprenditore e quindi intenta ad avviare una conoscenza intima con lui a patto che il gieffino gli dia certezze. Tutto ciò scatena intanto tra lecritiche più disparate,il reality. In particolare, se Soleil si dichiara incredula nella, confermando il sospetto che tiri aria di una strategia di gioco tra ...

Miriana si sente male al Grande Fratello? "Chiamate un medico!" Qualcuno, durante la notte, ha ... (@nometroppobrev) October 20, 2021 Non lo so ho acceso da poco e ho sentito Lulù eche ...Dopo l'ultimo appuntamento con il Grande FratelloCodegoni ha messo un punto definitivo alla sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi. L'ex tronista di Uomini e Donne, non ne vuole più sapere dell'imprenditore campano e ha dichiarato di ...Anche l'ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi ha parlato della sua situazione al GF Vip. L'imprenditore tiene banco con le sue scelte amorose confusionali ...Le prime anticipazioni dell'intervista rilasciata da Greta al settimanale Chi.. Greta rompe il silenzio dopo la dichiarazione di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni Negli ultimi giorni, Gianmaria ha ...