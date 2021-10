Gf Vip 6 | Greta Mastroianni confessa cosa ne pensa dell’avvicinamento tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Peril Gf Vip 6 si sta rivelando sentimentalmente complicato. Dalla relazione confuori dalla Casa, alla sua ex Soleil Sorge trovata al suo ingresso dalla porta rossa, all’interesse che sta nascendo con, per l’imprenditore partenopeo c’è grande confusione. Ma quel che sembra essere certo è che il gieffino pare voglia volersi godere ora la conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne. Ha archiviato con poche parole, quindi, la storia con, sostenendo che sesignifica che lanon è più nel suo cuore. Ed è proprio questo atteggiamento che ha lasciato quest’ultima senza parole. Intervistata dal settimanale Chi, infatti, la ragazza ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Greta Mastroianni confessa cosa ne pensa dell’avvicinamento tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni La… - infoitcultura : GF Vip news: la collera di Lorenzo Amoruso, nuovi sospetti su Sophie e Greta - infoitcultura : GF Vip: Greta Mastroianni contro Gianmaria - zazoomblog : GF Vip: Greta Mastroianni contro Gianmaria - #Greta #Mastroianni #contro #Gianmaria - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sophie Codegoni nota un dettaglio nella clip di Greta Mastroianni che la insospettisce #sophie #codegoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Greta

Sophie Codegoni e il pigiama - gate diMastroianni/ L'ex di Gianmaria Antinolfi.. L'...scenata di gelosia a Gianmaria Antinolfi/ "Soleil Sorge? Tra poco le andavi in braccio!" Grande Fratello...Sophie Codegoni e il pigiama - gate diMastroianni/ L'ex di Gianmaria Antinolfi.. GF, LE FRASI DI GIANMARIA E SOLEIL E' nata così una polemica e una richiesta di squalifica di alcuni ...Per Gianmaria Antinolfi il Gf Vip 6 si sta rivelando sentimentalmente complicato. Dalla relazione con Greta Mastroianni fuori dalla Casa, a ...Ma questa cosa a Sophie, che ha riconosciuto il pigiama di Greta, pare non vada molto a genio Ebbene, queste interferenze non sono finite, ma stavolta hanno lasciato di sasso anche Sophie Codegoni: Gr ...