Emma Marrone, sapete dov’è nata in realtà? Non è salentina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone sapete dov’è nata? La cantante si è sempre definita e sentita “salentina” ma, in realtà, la sua città natale è lontana. Emma Marrone dov’è nata in realtà? L’artista è “salentina” nel cuore e nell’anima ma in realtà la sua città natale non è pugliese. L’amatissima cantante è riuscita a raggiungere il successo grazie Leggi su youmovies (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? La cantante si è sempre definita e sentita “” ma, in, la sua cittàle è lontana.in? L’artista è “” nel cuore e nell’anima ma inla sua cittàle non è pugliese. L’amatissima cantante è riuscita a raggiungere il successo grazie

Advertising

riscaldinii : RT @karolazzarini: evil emma marrone and Alessandra amoroso (odioso) be like: - st1zzita : Stupida allegria di Emma Marrone #amici21 - guerrallestelle : MA COME STUPIDA ALLEGRUA DI EMMA MARRONE OOOO #amici21 - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - Mi padre che mi chiama sempre uffa!,.... a me piace stare con te @MarroneEmma ???????? Emma Marrone - GuitarDaniele : - Mi padre che mi chiama sempre uffa!,.... a me piace stare con te @MarroneEmma ???????? Emma Marrone -