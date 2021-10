“Eccoli insieme” A UeD Tina ha parlato del nuovo fidanzato e ora è stata beccata in dolce compagnia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Qualche settimana fa durante una puntata di Uomini e Donne, rispondendo a Gemma Galgani,Cipollari ammise di stare frequentando un altro uomo. In quell’occasione l’opinionista portò alla dama torinese i saluti di Giorgio Manetti e quest’ultima colse la palla al balzo per risponderle e dire che aveva inventato questa storia solo per infastidirla. La dama accusòdi aver avuto tante storie, ma l’opinionista la bloccò subito: “Io nella mia vita non ho avuto tante storie. Non sono state avventurette, sono durate anni. Non sono una donna di un’avventura. Io ho avuto un matrimonio che è durato 15 anni, non sei mesi”. In quel momentoCipollari fece l’annuncio: “Io, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”. Una frase che fu accolta con grande felicità da parte dei tanti follower della storica opinionista che ...