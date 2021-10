Draghi “Si sta in Europa non per bisogno ma per realismo e idealismo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Più si va avanti e più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali che superano i confini nazionali. Non saremo riusciti a vincere le sfide della pandemia, certamente non saremo riusciti a vincere la sfida di costruire una ripresa dopo il disastro provocato dalla pandemia. E' impossibile vincere la sfida del digitale, della transizione ecologica”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nella sua replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.“A questo devo aggiungere, che visti gli ultimi sviluppi internazionali, non potremmo mai vincere sul piano nazionale la sfida della difesa. Gli ultimi sviluppi hanno mostrato come inevitabile, necessaria, la costruzione di una difesa europea. Ciò richiede un'enormità di mezzi, che certamente un paese singolo non ha – ha proseguito -. Per darvi un'idea: la stima della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Più si va avanti e più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali che superano i confini nazionali. Non saremo riusciti a vincere le sfide della pandemia, certamente non saremo riusciti a vincere la sfida di costruire una ripresa dopo il disastro provocato dalla pandemia. E' impossibile vincere la sfida del digitale, della transizione ecologica”. Lo ha detto il premier Mario, nella sua replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.“A questo devo aggiungere, che visti gli ultimi sviluppi internazionali, non potremmo mai vincere sul piano nazionale la sfida della difesa. Gli ultimi sviluppi hanno mostrato come inevitabile, necessaria, la costruzione di una difesa europea. Ciò richiede un'enormità di mezzi, che certamente un paese singolo non ha – ha proseguito -. Per darvi un'idea: la stima della ...

