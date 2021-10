Covid, Putin: 1 settimana di ferie in Russia per contenere pandemia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per tentare di contenere la nuova ondata di Covid - 19 in Russia, Vladimir Putin manda tutti i suoi concittadini in ferie - pagate - dal 30 ottobre al 7 novembre. Il presidente russo ha dichiarato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Per tentare dila nuova ondata di- 19 in, Vladimirmanda tutti i suoi concittadini in- pagate - dal 30 ottobre al 7 novembre. Il presidente russo ha dichiarato ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: appello Putin a russi, siate responsabili e vaccinatevi - Agenzia_Ansa : La Russia chiude le attività lavorative per nove giorni. L'annuncio di Putin a causa della situazione epidemiologic… - mary_el83 : RT @Agenzia_Ansa: La Russia chiude le attività lavorative per nove giorni. L'annuncio di Putin a causa della situazione epidemiologica. Pic… - infoitestero : Covid, allarme contagi e morti in Russia. Putin chiude le attività lavorative per nove giorni - Methamorphose30 : RT @agambella: #Russia Una settimane di ferie pagate. È la disposizione di Putin per limitare l'incremento di casi covid. -