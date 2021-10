Covid-19: dalla Gran Bretagna all'Ucraina, ecco dove il virus fa più paura (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ne Regno Unito ci sono stati 223 morti in una giornata e 43mila contagi. Solo l'ultima di una serie di giornate con numeri altissimi. Record di decessi anche in Russia. La Lettonia fa partire un nuovo lockdown. In Ucraina il ministero della salute ha segnalato 538 morti in 24 ore, il dato più alto mai registrato nel Paese Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ne Regno Unito ci sono stati 223 morti in una giornata e 43mila contagi. Solo l'ultima di una serie di giornate con numeri altissimi. Record di decessi anche in Russia. La Lettonia fa partire un nuovo lockdown. Inil ministero della salute ha segnalato 538 morti in 24 ore, il dato più alto mai registrato nel Paese

