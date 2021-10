Corsport | Spalletti ha deciso che è arrivato il momento di Zanoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)sarà titolare domani in Europa League contro il Legia. Giocherà a sinistra, al posto di Mario Rui che è squalificato.è un destro naturale che però gioca anche a sinistra. Aveva impressionato favorevolmentenel corso del ritiro estivo. Il tecnico lo ha voluto con sé ed è giunto ildella prima da titolare in Europa. Scrive il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini: È un po’ che era nell’aria la tentazione di lanciare, tante ottime referenze guadagnate sul campo prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro e soprattutto la stima intera di un ambiente curioso. Curiosissimo di capire se lui, 21 anni compiuti il 3 ottobre e il sapore della prima in Serie A scoperto con l’Udinese in trasferta il 20 settembre, potrà davvero rappresentare un’alternativa valida in chiave ...

: per la partita di domani contro il Legia turno di riposo a Victor, Fabian, Ospina, Politano, resta in dubbio Zielinski e Mario Rui è squalificato Turn over abbondante perin Europa ...Il: il tedesco dovrebbe essere titolare per la prima volta in stagione. Meret in porta, sulla ... è annunciato un robusto turn over da parte del Napoli di. Ne scrive il Corriere dello ...Zanoli ha 21 anni. L'allenatore lo ha promosso durante il ritiro. Ora è il momento di capire se potrà rappresentare una valida alternativa a sinistra ...Il caso è chiuso. Tra Lozano e Spalletti è stato tutto chiarito ieri, con un confronto. Il messicano era uscito arrabbiato dalla sfida contro il Torino perché sostituito dopo una ventina di minuti di ...