Cina ipersonica Cosa fa davvero paura secondo Fedasiuk Cset

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nessun sorpasso, per ora. Il lancio del missile ipersonico cinese che ha messo in allerta l’intelligence americana non cambia le carte in tavola, dice a Formiche.net Ryan, ricercatore del Center for Security and Emerging Technology () della Georgetown University. Il governo cinese ha smentito: non era un missile ipersonico. Non abbiamo modo di confermare le indiscrezioni del Financial Times. Ma sono più incline a credere a questa storia piuttosto che al ministero degli Esteri cinese. La ragione è semplice: il governo centrale dà sempre conto in pubblico delle marce o dei lanci di missili. Su questo test invece non c’è traccia, non volevano renderlo pubblico. C’è da preoccuparsi? Non è da prendere alla leggera. Un veicolo supersonico capace di trasportare una testata nucleare è una novità per lae contraddice i piani ...