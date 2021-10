Auguri a Sir Ranieri che soffia 70 candeline! Ecco le sue frasi più celebri

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'allenatore romano che vanta una lunga carriera sulle più importanti panchine d'Europa compie 70 anni. Da 'Chi è venuto dopo di me ha sempre fatto meno' a 'Io sono l'uomo salsiccia':le...

Advertising

BimbiDiDarboe : 70 anni di romanità e romanismo: auguri Sir Claudio Ranieri, cuore giallorosso ???? - filippomricci : Da Sor a Sir, auguri a Claudio Ranieri che oggi compie 70 anni! Un romano cittadino del mondo, un po’ come mi sento… - USCatanzaro1929 : Simbolo, bandiera ed eterno capitano. Tanti auguri Sir Claudio! ?? - Mikypintu1 : Una carriera da aggiustatutto e da eroe ?? Un grande allenatore, un grande uomo, un vero gentleman! Claudio… - AlbertoBiancof1 : Da bambini giocavamo sempre alla“tedesca”, associavamo i gol più belli e particolari ai nomi dei giocatori più fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Sir

leggo.it

L'allenatore romano che vanta una lunga carriera sulle più importanti panchine d'Europa compie 70 anni. Da 'Chi è venuto dopo di me ha sempre fatto meno' a 'Io sono l'uomo salsiccia': ecco le frasi ...Sor Claudio, pardonRanieri.Nato come Sor Claudio, diventato Sir Ranieri. L’allenatore dei miracoli compie 70 anni di cui oltre 50 passati nel mondo del calcio. Li festeggerà con l’inseparabile ...Francesco BalzaniNato come Sor Claudio, diventato Sir Ranieri. L'allenatore dei miracoli compie 70 anni di cui oltre 50 passati nel mondo del calcio. Li festeggerà con l'inseparabile moglie Rossana ...