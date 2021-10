Atalanta | pericolo Cristiano Ronaldo | i numeri del portoghese contro la Dea

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel matchil Manchester United, ilnumero uno per l’sarà sicuramente: idelL’in campo questa sera a Old Traffordil Manchester United in Champions League, dovrà guardarsi principalmente da; l’uomo in più degli inglesi che sta nascondendo, in parte, la crisi della squadra di Solskjaer. Il, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha giocato 6 partitei nerazzurri quando vestiva la maglia della Juventus con il bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. I gol sono stati tre, però divisi in sole due partite: uno nell’1-1 del primo e ultimo ...